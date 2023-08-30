هل تفتح السيطرة الأوكرانية على "روبوتين" الطريق نحو القرم؟
يأمل الأوكرانيون باستعادة بلدة "روبوتين" التي يصفونها بـ "الاستراتيجية"، جنوبي البلاد، وأن يتمكنوا من اختراق زاوية في خطوط الدفاع الروسية المحصنة، لا سيما في خنادق وحقول ألغام كبيرة تمتد لكيلومترات.
واعتبرت كييف، اليوم الأربعاء، أن سيطرتها على "روبوتين" ستفتح الطريق أمامها في المنطقة الجنوبية باتجاه شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا منذ العام 2014.
وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قال أمام دبلوماسيين فرنسيين خلال زيارته لباريس، في وقت سابق الأربعاء: "من خلال ترسيخ وجودنا في أطراف روبوتين، نفتح الطريق إلى توكماك وأخيرا ميليتوبول وحتى الحدود (الإدارية) للقرم".
وأكد كوليبا، وفق ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس"، أنّ هذه القرية "ذات أهمية استراتيجية"، وهي كذلك منطقة أساسية لتأمين الإمدادات الروسية.
وتعدّ "توكماك" و"ميليتوبول" من المدن الرئيسية في الجزء المحتل من منطقة "زابوريجيا"، ومن المدن التي سيطرت عليها روسيا في أسابيع الحرب الأولى مطلع العام 2022.
لكن روسيا لم تؤكد بعد نجاح أوكرانيا في استعادة "روبوتين"، إذ قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان سابق، إن قواتها صدت هجمات من جانب قوات كييف قرب "روبوتين" و"فيربوف".
وقالت كييف أيضا إن قواتها حققت بعض "النجاحات" في اتجاه قرية "فيربوف" بمنطقة "زابوريجيا"، لكنها لم تذكر تفاصيل.
من جهته، اعتبر مسؤول منطقة "زابوريجيا" الذي عينته موسكو، يفغيني باليتسكي، عبر تطبيق تلغرام، أنّ "منطقة روبوتين-فيربوف الرمادية ستكون مقبرة جماعية للقوات المسلحة الأوكرانية".
ويرى خبراء أن الاستيلاء على "روبوتين" يأتي بعد نحو 3 أشهر من انطلاق الهجوم المضاد الذي لم يحقق حتى الآن سوى تقدّم محدود، إذ أدى إلى استعادة عدد قليل من القرى فقط، لدرجة أن أصواتا باتت ترتفع في الغرب للتشكيك في قدرة أوكرانيا على تحقيق أهدافها.