هل تفتح السيطرة الأوكرانية على "روبوتين" الطريق نحو القرم؟

يأمل الأوكرانيون باستعادة بلدة "روبوتين" التي يصفونها بـ "الاستراتيجية"، جنوبي البلاد، وأن يتمكنوا من اختراق زاوية في خطوط الدفاع الروسية المحصنة، لا سيما في خنادق وحقول ألغام كبيرة تمتد لكيلومترات.

واعتبرت كييف، اليوم الأربعاء، أن سيطرتها على "روبوتين" ستفتح الطريق أمامها في المنطقة الجنوبية باتجاه شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا منذ العام 2014.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قال أمام دبلوماسيين فرنسيين خلال زيارته لباريس، في وقت سابق الأربعاء: "من خلال ترسيخ وجودنا في أطراف روبوتين، نفتح الطريق إلى توكماك وأخيرا ميليتوبول وحتى الحدود (الإدارية) للقرم".

وأكد كوليبا، وفق ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس"، أنّ هذه القرية "ذات أهمية استراتيجية"، وهي كذلك منطقة أساسية لتأمين الإمدادات الروسية.