باريس تدعو طهران للإفراج عن 7 فرنسيين.. وعبداللهيان يندد بمواقف فرنسا "غير الودية"

وبحسب الوكالة فقد أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية على "أهمية العلاقات بين بلدها وإيران"، مشيرة إلى "أهمية الحفاظ على العلاقات بين البلدين وضرورة تعزيزها من خلال الحوار".

وشددت على أن "فرنسا لا تتدخل في شؤون إيران"، مطالبة في الوقت ذاته، السلطات الإيرانية، بالإفراج عن سجناء فرنسيين.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن "مواقف فرنسا داعمة لأعمال الشغب الأخيرة (الاحتجاجات) في إيران"، واصفا هذه المواقف بأنها "غير ودية".

ونقل بيان الخارجية الإيرانية عن عبداللهيان قوله: "نحن نفضّل التفاوض والدبلوماسية دائما لكننا لا نتردد في الرد الفوري والفعال على الاجراءات التي تُتخذ ضدنا".

وأشار إلى أن "مواقف البرلمان الأوروبي حيال الحرس الثوري غير بناءة فالحرس، مؤسسة سيادية وحافظة للأمن القومي الإيراني".

وأضاف عبداللهيان أن "الجمهورية الإسلامية ستراقب بعناية سلوك الاتحاد الأوروبي وتعدل خطواتها التالية وفقًا لذلك".

وقال: "بالإضافة إلى هذه التصريحات والأفعال، شهدنا تصرفًا غير لائق ومهين لمطبوعة فرنسية شارلي إبدو في مهاجمة المقدسات الدينية، والتي من ناحية أخرى، للأسف الإساءة إلى القرآن الكريم الكتاب المقدس للمسلمين في بلدين أوروبيين".