بعد إنذار غانتس.. 5 سيناريوهات تحدد مستقبل حكومة نتنياهو

حدَّدت محطة تلفزة إسرائيلية، الأحد، 5 سيناريوهات تنتظر حكومة بنيامين نتنياهو، في أعقاب الإنذار الذي وضعه بيني غانتس بالانسحاب من الائتلاف؛ إذا لم يحدث تغيير في خطط العمل بشأن الحرب وفي طريقة اتخاذ القرارات، حتى الـ 8 من الشهر المقبل.

وانضم غانتس، زعيم كتلة "معسكر الدولة" الوسطية، إلى الائتلاف عقب هجوم حماس على المستوطنات في الـ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، على أساس أن انضمامه مؤقت، مانحًا الفرصة لحكومة اليمين للظهور على أنها حكومة وحدة وطنية.

وجلب إنذار غانتس، أمس السبت، ردود فعل غاضبة داخل الائتلاف، وذكر رئيس الوزراء نتنياهو أن الوزير بلا حقيبة قرر تهديده بدلًا من تهديد حماس، بينما اتهمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتآمر على الحكومة.

قناة "الأخبار 12" ذكرت أن 3 أسابيع تفصل بين بقاء غانتس بحكومة الحرب وبين تنفيذ التهديد الذي أطلقه مساء السبت، وحددت 5 سيناريوهات بشأن مستقبل الحكومة، حال قرر الانسحاب أو لم يفعل ذلك.

السيناريو الأول: استجابة نتنياهو

السيناريو الأول هو اضطرار نتنياهو إلى تغيير النهج المتبع حتى الآن والاستجابة للشروط الستة التي وضعها شريكه الائتلافي غانتس.

من بين شروط غانتس تغيير آليات اتخاذ القرارات، وإعادة الأسرى، وتدمير سلطة حماس، ونزع سلاح قطاع غزة، وتشكيل قوة دولية للإدارة المدنية للقطاع، وتبني رؤية جديدة للخدمة العسكرية.

وأشارت القناة إلى أنه لو حدث تغيير وفق متطلبات غانتس، فإنه سيبقى بالحكومة ولن يستقيل، ومن ثم من المتوقع أن ينجو نتنياهو من السقوط في هذه المرحلة، على الأقل حتى عام 2025.

السيناريو الثاني: بقاء غانتس الاضطراري

السيناريو الثاني الذي حددته القناة هو حدوث تطور ما في الحرب وعلى الأرض، يدفع غانتس للبقاء في الحكومة، حتى بعد التاريخ الذي حدده، أي الثامن من الشهر المقبل، مثل تقدم مفاوضات الأسرى أو وقوع حدث كبير، وفق القناة.