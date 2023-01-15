إيران: سنتسلم مقاتلات "سوخوي 35" الروسية قريبا

إيران: سنتسلم مقاتلات "سوخوي 35" الروسية قريبا

إرم نيوز

كشف عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، اليوم الأحد، أن بلاده سوف تتسلم عددًا من المقاتلات الروسية "سوخوي 35" أوائل العام الإيراني المقبل الذي سيبدأ في 21 مارس/آذار 2023.

تعد "سوخوي 35" من أقوى المقاتلات في العالم ولديها القدرة على الاشتباك مع 8 أهداف في الوقت ذاته

وقال العضو شهريار حيدري، في مقابلة مع وكالة أنباء "تسنيم": "ستصل مقاتلات سوخوي 35 التي طلبتها إيران من روسيا أوائل العام المقبل"، مضيفًا: "طلبنا من روسيا الحصول على معدات مثل أنظمة الدفاع والصواريخ والمروحيات، ومعظم هذه الأسلحة ستدخل البلاد قريبًا".

إيران: سنتسلم مقاتلات "سوخوي 35" الروسية قريبا
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وتعد المقاتلة الروسية "سوخوي 35" من أقوى المقاتلات من الجيل المعروف بـ "4++" في العالم، وهي مجهزة برادار متقدم N-035 لديه القدرة على اكتشاف 30 هدفًا والاشتباك مع 8 أهداف في الوقت نفسه.

وتجري إيران وروسيا محادثات منذ أعوام لتسليم طهران مقاتلات "سو-30"، الأمر الذي تنتقده واشنطن.

إيران: سنتسلم مقاتلات "سوخوي 35" الروسية قريبا
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وقالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، إنه "خلال الأعوام الماضية، كانت هناك تكهنات حول شراء 30 مقاتلة من طراز سوخوي من روسيا، وفي بعض الأوقات اكتسبت هذه التكهنات قوة".

وأضافت: "استمرت هذه القضية حتى أيلول/سبتمبر من العام الماضي، حيث أكد قائد القوات الجوية للجيش الإيراني أمير واحدي، نبأ شراء مقاتلات من روسيا للقوات الجوية".

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