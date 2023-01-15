إيران: سنتسلم مقاتلات "سوخوي 35" الروسية قريبا

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، إنه "خلال الأعوام الماضية، كانت هناك تكهنات حول شراء 30 مقاتلة من طراز سوخوي من روسيا، وفي بعض الأوقات اكتسبت هذه التكهنات قوة".

وأضافت: "استمرت هذه القضية حتى أيلول/سبتمبر من العام الماضي، حيث أكد قائد القوات الجوية للجيش الإيراني أمير واحدي، نبأ شراء مقاتلات من روسيا للقوات الجوية".