تقرير: أعداد المهاجرين غير الشرعيين لأوروبا تضاعفت خلال 5 أشهر

أظهر تقرير جديد أعدّته وكالة أوروبية، أن 50.3 ألف مهاجر غير شرعي دخل إلى القارة الأوروبية عبر البحر المتوسط خلال الشهور الخمسة الأولى من 2023.

وذكرت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" التي أعدّت التقرير، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إلى أوروبا خلال تلك الفترة يُعدّ الأعلى منذ عام 2017.

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن الوكالة، أن عدد المهاجرين الذين تم اكتشاف دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط تضاعف العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويُعدّ وسط البحر المتوسط الطريق الرئيس إلى دول الاتحاد الأوروبي لأكثر من نصف المهاجرين غير الشرعيين خلال العام الحالي.