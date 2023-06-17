تقرير: أعداد المهاجرين غير الشرعيين لأوروبا تضاعفت خلال 5 أشهر
أظهر تقرير جديد أعدّته وكالة أوروبية، أن 50.3 ألف مهاجر غير شرعي دخل إلى القارة الأوروبية عبر البحر المتوسط خلال الشهور الخمسة الأولى من 2023.
وذكرت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" التي أعدّت التقرير، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إلى أوروبا خلال تلك الفترة يُعدّ الأعلى منذ عام 2017.
ونقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن الوكالة، أن عدد المهاجرين الذين تم اكتشاف دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط تضاعف العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويُعدّ وسط البحر المتوسط الطريق الرئيس إلى دول الاتحاد الأوروبي لأكثر من نصف المهاجرين غير الشرعيين خلال العام الحالي.
وبحسب تقرير الوكالة الأوروبية، فقد تم اكتشاف 102 ألف مهاجر غير شرعي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بزيادة بلغت 12 % مقارنة بالعام الماضي.
ووفقا للتقرير، فإن 30.7 ألف عابر للحدود اختاروا طريق غرب البلقان الذي يعد ثاني أكثر طرق الهجرة ازدحاما إلى القارة الأوروبية بانخفاض بلغت نسبته 25 % مقارنة بالعام الماضي.
وشهدت طرق الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي باستثناء طريق وسط البحر المتوسط العام انخفاضا مملوسا، إذ عزا التقرير أسباب الانخفاض بشكل أساس إلى سوء الأحول الجوية ما جعل الرحلات أكثر خطورة من السابق.
ولقي 79 شخصا حتفهم يوم الأربعاء إثر غرق سفينتهم قبالة جزيرة بيلوبونيز اليونانية.