4 قتلى بهجوم مسلح داخل حانة في كاليفورنيا الأمريكية

قال مكتب رئيس الشرطة في مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الأربعاء، إن أربعة أشخاص، بينهم مسلح، قتلوا في إطلاق نار داخل حانة يرتادها سائقو الدراجات النارية بالمقاطعة.

وقال رئيس شرطة المقاطعة في منشور على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، إن ستة أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى بعد أن فتح المسلح النار على حانة كوكس كورنر في منطقة ترابوكو كانيون.