خلافات القوى العظمى تخيّم على قمم بلدان جنوب شرق آسيا

وقال لي في مستهل قمة آسيان والصين، "نسعى إلى أرضية مشتركة مع وضع خلافاتنا جانبًا. نسعى للسلام بلا كلل".

وأضاف "طالما أننا نلتزم الطريق الصحيح، بغض النظر عن العاصفة التي قد تأتي، فسيكون التعاون بين الصين وآسيان أكثر صلابة من أي وقت مضى.. بمواجهة جميع التحديات".

ستكون اجتماعات الأربعاء ذات طابع إقليمي أكثر قبل حضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قمة لشرق آسيا يشارك فيها 18 بلدًا الخميس، ويتوقع أن تتصدر قضايا جيوسياسية أوسع جدول أعمالها.

وقال المستشار الأمريكي للأمن القومي جايك ساليفان للصحافيين الثلاثاء، إنه "في القمتين، ستؤكد نائبة الرئيس التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

كذلك، يحضر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول.

وسيجتمعان مع لي في قمة "آسيان ثلاثة" والتي يتوقّع أن تركّز على الخلاف بين الصين واليابان على خلفية تصريف مياه ملوّثة معالجة من محطة فوكوشيما النووية.

وأكدت إندونيسيا لقمة قادة آسيان الثلاثاء، أن التكتل لن يتحوّل إلى ساحة تتنافس فيها القوى الكبرى في ظل تفاقم التوتر بين الولايات والمتحدة والصين بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي والغزو الروسي لأوكرانيا.

سيكون الاجتماع الذي يضم لافروف وهاريس أول لقاء عالي المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا منذ اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد في جاكرتا في تموز/يوليو، عندما واجه وزير الخارجية الروسي الانتقادات الأمريكية والأوروبية لبلاده على خلفية حرب أوكرانيا.

وأكد مسؤول من جنوب شرق آسيا حضر اجتماعات الأربعاء لوكالة فرانس برس، إنها ستُختتم ببيانات مشتركة بشأن توثيق التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والمرتبط بالأمن الغذائي بين القوى و"آسيان".

ومن المقرر أن يزور لي الأربعاء مشروعًا لخط السكك الحديد للقطارات السريعة مموّلًا من بكين بين جاكرتا وباندونغ في مقاطعة جاوة، وفق ما أفاد مسؤولون إندونيسيون.

"أشد العواقب"

يتوقّع أيضًا أن تتصدّر جدول الأعمال قضايا إقليمية أخرى، مثل: عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.

وفي مقابلة مع صحيفة "كومباس" الإندونيسية الثلاثاء، قال الرئيس الكوري الجنوبي إنه سيضغط من أجل "وحدة الصف" بين آسيان وسيول لمواجهة التهديدات النووية الصادرة عن بيونغ يانغ.