وثائق بريطانية: بوش وبلير علِما بعدم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل قبل غزوه

واعتبر الأكاديمي الأردني أن "الوثائق البريطانية تأتي في سياق تعزيز ما تم الحديث عنه سابقاً بشأن الأدلة التي تثبت عدم امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل آنذاك".

وأشار أستاذ العلاقات وتسوية النزاعات في الجامعة الأردنية إلى التقرير الشهير الذي عرضه بلير أمام البرلمان البريطاني لتبرير غزو العراق، والذي أكد فيه أن العراق لديه القدرة على استخدام أسلحة الدمار الشامل خلال 45 دقيقة فقط، لكنه "فشل فيما بعد بالحصول على قرار من مجلس الأمن".

لافتاً إلى أنه "اتضح فيما بعد أن التقرير ما هو إلا عبارة عن رسالة دكتوراة لطالب عراقي عرضها بلير بأخطائها الإملائية على البرلمان على أنها تقرير استخباري".

التبعات القانونية

وحول التبعات القانونية والسياسية للإفراج عن الوثائق المتعلقة بالعراق، أوضح المومني أنه "من غير الممكن إصدار إدانة من مجلس الأمن بحق بريطانيا والولايات المتحدة العضوتين بالمجلس".

واستبعد المومني أن يتم تحويل ملف غزو العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن "تعامل المجتمع الدولي مع الدول الصغرى التي لا تمتلك القدرة على التأثير بمجريات الأحداث ليس كما هو الحال مع الدول الكبرى المؤثرة".

وأكد أن "حجم وقوة ونفوذ الولايات المتحدة وبريطانيا على الساحة الدولية لا يسمح باتخاذ إجراءات بحقهما أو فرض عقوبات أو قرارات ضدهما ترسيخاً للمبدأ الميكافيلي (من يملك يحكم)".

وأشار المومني إلى أن "بلير لم يبد في أي من تصريحاته عقب خروجه من الحكومة أي نوع من الندم على غزو العراق، بل اعتبر أن ما قام به عملية عسكرية أدت إلى نتائج غير مرغوب بها، وأنها كانت حرباً موجهة ضد شخص صدام حسين، بل إنه تلقى مكافأة من حليفه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بتوليه اللجنة الرباعية للسلام بالشرق الأوسط على اعتبار أنه رجل سلام".

وكان بلير قد دافع عن قراراته بشأن غزو العراق في حديث للصحفيين عام 2016 بالقول: "أعتقد أننا توصلنا إلى القرار الصائب، لذا أصبح العالم أفضل وأكثر أمناً".

وحول دلالات توقيت الإفراج عن وثائق غزو العراق، قال المومني، إن "ذلك ربما يأتي بالتزامن مع الذكرى العشرين لعملية غزو العراق في آذار/ مارس عام 2003 وترسيخ مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الحكومة البريطانية في التعامل مع الرأي العام، بالإضافة إلى حسابات سياسية داخلية تتمثل في صراع مراكز القوى مع بلير".