روبيو يحذر من "عقوبات جديدة محتملة" على روسيا إذا لم يتم التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا
ويتكوف: روسيا قدمت "بعض التنازلات" بشأن 5 مناطق أوكرانية

الرئيس الروسي يلقي بيانا في الكرملين بعد قمة ألاسكاالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 1:45 م

أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف اليوم الأحد أن روسيا قدمت "بعض التنازلات" فيما يتصل بخمس مناطق أوكرانية أعلنت ضمها، وذلك بعد يومين من قمة جمعت دونالد ترامب بنظيره فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وقال ويتكوف لشبكة "سي ان ان" الأمريكية: "قدم الروس بعض التنازلات.. بشأن كل هذه المناطق الخمس"، في إشارة الى دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، التي تحتلها روسيا جزئيا وأعلنت ضمها الى أراضيها بعد بدء غزوها لأوكرانيا عام 2022، وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في 2014.

وأمس السبت، قال مصدر مطلع إن الرئيس الأمريكي أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الرئيس الروسي عرض تجميد القتال في مناطق أخرى إذا وافقت كييف على الانسحاب من منطقتي دونيتسك ولوجانسك الشرقيتين.

