مخاوف في فرنسا من صعود حكومة "متطرفة"
تُبدي أوساط سياسية فرنسية مخاوفها من صعود حكومة يمينية متطرفة بعد الانتخابات التشريعية المبكرة في 30 يونيو الجاري.
وعبرت الكاتبة الفرنسية المناهضة للعنصرية رقية ديالو عن هذه المخاوف في مقال لها بصحيفة "الغارديان"، مشيرة إلى أنه نظراً لانهيار الدعم للوسطيين المؤيدين لماكرون، فإن هناك فرصة لأن يشكّل اليمين المتطرف الحكومة المقبلة.
وأردفت الكاتبة "لا يمكننا إلا أن نفترض أن ماكرون كان يحاول خلط الأوراق من أجل التغلب على اليمين المتطرف، على الرغم من أنهم هم الذين يطالبون بإجراء انتخابات، أو ربما تتمثل استراتيجيته في السماح لحزب التجمع الوطني بتولي المسؤولية السياسية، على أمل أن يخيب الرأي العام عند تعرضه لواقع الحكومة، وأن يصبح غير ذي أهمية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027. ويمكنه بعد ذلك التأكد من أن خليفته في الإليزيه سيكون من معسكره لا من أقصى اليمين.
انتقادات
ووفق الكاتبة فإنه "من خلال حل الجمعية في ظل الظروف الحالية، قدم ماكرون لليمين المتطرف فرصة غير مسبوقة لتعزيز قبضته على البرلمان، وربما حكم فرنسا، وهو بذلك يلعب عمدًا بحياتنا" بحسب تعبيرها.
وأضافت الكاتبة الفرنسية أن "الكثير منا – النساء، والأشخاص الملونون، والمثليون، واليهود، والمسلمون، والأقليات – يعرفون مدى قوة وعنف العواقب التي يمكن أن تترتب على مثل هذه الانتخابات، وفي الضواحي، أعرب رؤساء البلديات المحليون عن مدى قلقهم على الأشخاص الملوّنين".
وتابعت رقية ديالو قولها "لقد شاركت في احتجاج يوم السبت الماضي في باريس ضد اليمين المتطرف، وأستطيع أن أرى مدى الصدمة التي شعر بها العديد من أولئك الذين خرجوا عندما أدركوا مدى عدم الترحيب بهم قريبًا في بلادهم، وقد أبلغني الأشخاص الذين وُلد أفراد أسرهم في الخارج أو الذين لا يحملون الجنسية الفرنسية مدى خوفهم".
مخاوف منطقية
وأضافت أن "مخاوفهم منطقية، ربما يكون التجمع الوطني الذي تم تنظيمه جيدًا الآن قد تمكن من محو الآثار المخزية لماضيه وإخفاء أيديولوجيته المتطرفة، لكن هذه الأيديولوجية لم تتغير".
وأضافت "عملت مارين لوبان جاهدة على تحسين صورتها والظهور بمظهر أكثر ارتباطًا، كما رسم جوردان بارديلا، 28 عاماً، رئيس حزب التجمع الوطني والمرشح الرئيسي في الانتخابات الأوروبية، والآن أحد أكثر السياسيين شعبية في فرنسا، بعناية صورته باعتباره الشاب النموذجي. ولدى بارديلا مليون ونصف متابع على "تيك توك"، لكن رسائله المتشددة المعادية للإسلام والمهاجرين مَخفيّة بدقة خلف ابتسامة تبدو مطمئنة" وفق تعبيرها.
ووفق الكاتبة فإنه "خلف الصورة العامة، لم تختف هذه الأيديولوجيا الضارة، إن مواقف حزب التجمع الوطني العنصرية والمعادية للأجانب تضع الحزب بشكل لا لبس فيه في أقصى تطرف الطيف السياسي".
وأشارت إلى سلوك بارديلا في البرلمان الأوروبي، حيث شغل مقعدًا منذ عام 2019. فقد صوّت هو وزملاؤه في البرلمان الأوروبي ضد الاعتراف بالعبودية كجريمة ضد الإنسانية، وعارضوا القرارات المتعلقة بإنقاذ المهاجرين في البحر، وتقليص فجوة الأجور بين المهاجرين.
وتابعت "هم يتظاهرون بأنهم يهتمون بالعدالة الاجتماعية ورفاهية الفقراء، ولكن أصواتهم تُظهر عدم اهتمامهم بمعالجة التفاوت الاقتصادي. لقد صوّتوا ضد زيادة الحد الأدنى للأجور، وضد ربط الرواتب بالتضخم، وضد زيادة المنح الطلابية كما عارضوا تجميد أسعار الإيجارات والسلع الأساسية".
واعتبرت الكاتبة أنه "بدلا من مواجهة هذه الإيديولوجيا اليمينية المتطرفة، اختار ماكرون، خلال فترتي ولايته في منصبه، جعل سياساته أكثر جاذبية للناخبين اليمينيين المتطرفين، وعليه أن يتحمل بعض المسؤولية في المساعدة على التطبيع مع هذه الأفكار" وفق تعبيرها.
وتخلص الكاتبة الفرنسية إلى أن "ماكرون هو الذي خلق جواً يتم فيه تطبيع وتعميم أيديولوجية اليمين المتطرف. وتضمن مشروع قانون الهجرة الذي أقرته الحكومة في البرلمان العام الماضي الكثير من المطالب المتشددة لليمين المتطرف، إلى درجة أن لوبان اعتبرته انتصارا، وعندما عين وزيرا جديدا للتعليم في أغسطس 2023، اختار ماكرون عدم معالجة أوجه عدم المساواة العميقة التي يعاني منها النظام المدرسي بل اختار الانصياع لمجازات لغوية فظة معادية للإسلام، تستهدف التلميذات المسلمات اللاتي يرتدين العباءات."