مخاوف في فرنسا من صعود حكومة "متطرفة"

وأضافت الكاتبة الفرنسية أن "الكثير منا – النساء، والأشخاص الملونون، والمثليون، واليهود، والمسلمون، والأقليات – يعرفون مدى قوة وعنف العواقب التي يمكن أن تترتب على مثل هذه الانتخابات، وفي الضواحي، أعرب رؤساء البلديات المحليون عن مدى قلقهم على الأشخاص الملوّنين".

وتابعت رقية ديالو قولها "لقد شاركت في احتجاج يوم السبت الماضي في باريس ضد اليمين المتطرف، وأستطيع أن أرى مدى الصدمة التي شعر بها العديد من أولئك الذين خرجوا عندما أدركوا مدى عدم الترحيب بهم قريبًا في بلادهم، وقد أبلغني الأشخاص الذين وُلد أفراد أسرهم في الخارج أو الذين لا يحملون الجنسية الفرنسية مدى خوفهم".

مخاوف منطقية

وأضافت أن "مخاوفهم منطقية، ربما يكون التجمع الوطني الذي تم تنظيمه جيدًا الآن قد تمكن من محو الآثار المخزية لماضيه وإخفاء أيديولوجيته المتطرفة، لكن هذه الأيديولوجية لم تتغير".

وأضافت "عملت مارين لوبان جاهدة على تحسين صورتها والظهور بمظهر أكثر ارتباطًا، كما رسم جوردان بارديلا، 28 عاماً، رئيس حزب التجمع الوطني والمرشح الرئيسي في الانتخابات الأوروبية، والآن أحد أكثر السياسيين شعبية في فرنسا، بعناية صورته باعتباره الشاب النموذجي. ولدى بارديلا مليون ونصف متابع على "تيك توك"، لكن رسائله المتشددة المعادية للإسلام والمهاجرين مَخفيّة بدقة خلف ابتسامة تبدو مطمئنة" وفق تعبيرها.

ووفق الكاتبة فإنه "خلف الصورة العامة، لم تختف هذه الأيديولوجيا الضارة، إن مواقف حزب التجمع الوطني العنصرية والمعادية للأجانب تضع الحزب بشكل لا لبس فيه في أقصى تطرف الطيف السياسي".

وأشارت إلى سلوك بارديلا في البرلمان الأوروبي، حيث شغل مقعدًا منذ عام 2019. فقد صوّت هو وزملاؤه في البرلمان الأوروبي ضد الاعتراف بالعبودية كجريمة ضد الإنسانية، وعارضوا القرارات المتعلقة بإنقاذ المهاجرين في البحر، وتقليص فجوة الأجور بين المهاجرين.

وتابعت "هم يتظاهرون بأنهم يهتمون بالعدالة الاجتماعية ورفاهية الفقراء، ولكن أصواتهم تُظهر عدم اهتمامهم بمعالجة التفاوت الاقتصادي. لقد صوّتوا ضد زيادة الحد الأدنى للأجور، وضد ربط الرواتب بالتضخم، وضد زيادة المنح الطلابية كما عارضوا تجميد أسعار الإيجارات والسلع الأساسية".