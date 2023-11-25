"دمرنا أسطورتهم".. مسؤول أوكراني: تخريب جسر القرم أربك عمليات البحرية الروسية

قال فاسيل ماليوك، رئيس جهاز الأمن الأوكراني، في مقطع مصور بُث أمس الجمعة، إن هجوما بحريا بطائرات مسيرة أوكرانية على جسر القرم الروسي، في يوليو/ تموز، "عرقل" العمليات البحرية وأجبر موسكو على اللجوء إلى العبارات لنقل الأسلحة.

وقال ماليوك إن الهجوم الثاني ضمن هجومين كبيرين وقع في أغسطس آب وعطل بشكل خطير العمليات على الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا، وهو الأطول في أوروبا، وأضعف فكرة أن روسيا لا تقهر.

وأضاف في الجزء الأول من سلسلة أفلام وثائقية يبثها التلفزيون تحت عنوان "إس.بي.يو العمليات الخاصة للنصر": "لقد قلبنا بشكل عملي مبدأ العمليات البحرية رأسا على عقب".

وتابع: "دمرنا أسطورة روسيا التي لا تقهر… هناك الكثير من المفاجآت القادمة، وليس فقط جسر القرم".

وأوضح ماليوك كيف أن الهجوم، الذي أيده الرئيس فولوديمير زيلينسكي، شارك فيه خمس طائرات مسيرة من طراز "سي بيبي" محمولة بحرا تم التحكم فيها عن بعد من كييف، على بعد ألف كيلومتر إلى الشمال.