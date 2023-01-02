منظمة حقوقية: وفاة متظاهر إيراني جراء التعذيب والإعدام مرتين لآخر

وقالت المنظمة إن "أشكذري، الذي يتلقى تعليمه في إيطاليا، كان قد أصيب في وجهه إصابات بالغة".

ويبلغ أشكذري من العمر 31 عامًا وهو من أهالي مدينة يزد وسط إيران، وقد عاد إلى إيران بسبب وفاة والدته وشارك في الاحتجاجات في طهران.