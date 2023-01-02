منظمة حقوقية: وفاة متظاهر إيراني جراء التعذيب والإعدام مرتين لآخر
قالت تقارير إيرانية اليوم الاثنين، إن متظاهرا من طهران توفي جراء التعذيب على يد الأجهزة الأمنية، فيما حكمت محكمة ثورية في مدينة "ساري" شمال البلاد، بالإعدام مرتين ضد متظاهر يبلغ من العمر 18 عاما.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الكردية الإيرانية "هانا"، إن "مهدي زارع أشكذري، الذي اعتقل لمشاركته في احتجاجات في طهران وبسبب التعذيب دخل في غيبوبة بعد ساعات من إطلاق سراحه المؤقت، توفي في المستشفى".
وقالت المنظمة إن "أشكذري، الذي يتلقى تعليمه في إيطاليا، كان قد أصيب في وجهه إصابات بالغة".
ويبلغ أشكذري من العمر 31 عامًا وهو من أهالي مدينة يزد وسط إيران، وقد عاد إلى إيران بسبب وفاة والدته وشارك في الاحتجاجات في طهران.
الإعدام مرتين لمتظاهر
وكشفت وكالة أنباء حقوق الإنسان الإيرانية "هرانا" اليوم الاثنين، أن محكمة ثورية بمدينة "ساري"، حكمت على متظاهر يبلغ من العمر 18 عامًا بالإعدام مرتين.
وقالت المنظمة في موقعها الرسمي، إن "محكمة الثورة بمدينة ساري التابعة لمحافظة مازندران شمال إيران، حكمت على مهدي محمدي فرد، الذي اعتقل خلال الاحتجاجات الأخيرة بمدينة نوشهر، بالإعدام مرتين، بتهمة الفساد في الأرض والمحاربة".
وأضافت أن "جلسة المحكمة عقدت الأحد، كما حكم عليه بالسجن لمدة 7 أعوام ونصف بتهم أخرى مثل الدعاية ضد النظام والتحريض على زعزعة أمن البلاد وإهانة القيادة والجمع والتواطؤ مع ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".
وبحسب المصادر، فإن "محمدي فرد منع من الاتصال بأي محام"، مشيرة إلى أن "محكمة الثورة حددت هذا الشاب البالغ من العمر 18 عامًا بأنه "القائد والعامل الرئيسي في توجيه وتخطيط المسيرة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة نوشهر في أيلول/سبتمبر الماضي".
ونشرت منظمة "هرانا" الحقوقية مؤخراً معلومات تفيد بصدور أحكام بالإعدام ضد 58 شخصا شاركوا بالاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، على أيدي شرطة الأخلاق في طهران منتصف أيلول/سبتمبر 2022.
وأسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن مقتل أكثر من 500 شخص واعتقال قرابة 18 ألفا، وفق حملة أمنية مشددة لإخماد التظاهرات.