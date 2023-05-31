النرويج: روسيا لن يكون لها رأي في قرار انضمام أوكرانيا لـ"الناتو"
قالت النرويج، اليوم الأربعاء، إن حلف شمال الأطلسي لن يسمح لروسيا بتحديد متى يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الحلف.
وتستضيف النرويج اجتماع وزراء خارجية الحلف؛ بهدف تقريب وجهات النظر بشأن طلب عضوية أوكرانيا قبل قمة مقررة في تموز يوليو.
وقالت وزيرة خارجية النرويج، أنيكن فيتفيلت، للصحفيين عشية اجتماع يستمر يومين مع نظرائها من دول حلف شمال الأطلسي: "الأمر متروك لأوكرانيا وأعضاء حلف الأطلسي لتقرير متى تنضم أوكرانيا لعضوية الحلف، الأمر ليس بيد موسكو".
ولم يوافق الحلف على طلب أوكرانيا الحصول على عضوية سريعة المسار، إذ تخشى حكومات غربية، مثل الولايات المتحدة وألمانيا، من أي خطوة أخرى قد تقرب الحلف من حرب مع روسيا.
وتريد أوكرانيا وبعض من حلفائها المقربين في أوروبا الشرقية الاتفاق على خطوات ملموسة تقرب أوكرانيا أكثر من العضوية، عند عقد قمة زعماء حلف الأطلسي يومي 11 و12 تموز يوليو في ليتوانيا.
وقال الأمين العام لحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرج، الأسبوع الماضي، إنه "لن يكون بوسع أوكرانيا الانضمام للحلف، بينما الحرب مع روسيا مستعرة"، لكنه قال إن "الأمر سيكون مختلفا عندما ينتهي الصراع".