النرويج: روسيا لن يكون لها رأي في قرار انضمام أوكرانيا لـ"الناتو"‎

ولم يوافق الحلف على طلب أوكرانيا الحصول على عضوية سريعة المسار، إذ تخشى حكومات غربية، مثل الولايات المتحدة وألمانيا، من أي خطوة أخرى قد تقرب الحلف من حرب مع روسيا.

وتريد أوكرانيا وبعض من حلفائها المقربين في أوروبا الشرقية الاتفاق على خطوات ملموسة تقرب أوكرانيا أكثر من العضوية، عند عقد قمة زعماء حلف الأطلسي يومي 11 و12 تموز يوليو في ليتوانيا.

وقال الأمين العام لحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرج، الأسبوع الماضي، إنه "لن يكون بوسع أوكرانيا الانضمام للحلف، بينما الحرب مع روسيا مستعرة"، لكنه قال إن "الأمر سيكون مختلفا عندما ينتهي الصراع".