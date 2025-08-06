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روبيو: عقبات كثيرة في طريق لقاء ترامب وبوتين

روبيو: عقبات كثيرة في طريق لقاء ترامب وبوتين
ماركو روبيوالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2025، 10:15 م

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، أنّه "لا يزال هناك كثير من العمل للقيام به" من أجل تذليل "العقبات الكثيرة" التي ما زالت تعترض عقد اجتماع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال روبيو لشبكة "فوكس بيزنس" بعيد إعلان البيت الأبيض أنّ ترامب "منفتح" على لقاء كل من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "كان اليوم جيّدا، لكن لا يزال أمامنا كثير من العمل".

واضاف: "ما زالت هناك عقبات كثيرة يتعيّن التغلّب عليها، ونأمل أن نتمكّن من القيام بذلك خلال الأيام والساعات القليلة المقبلة، وربّما خلال الأسابيع المقبلة".

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