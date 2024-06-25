منتقدًا واشنطن.. خامنئي يحدد للإيرانيين مواصفات المرشح المطلوب انتخابه

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، ضرورة انتخاب مرشح يؤمن بثوابت النظام والثورة الإيرانية، داعيًا الشعب الإيراني إلى المشاركة بالانتخابات التي "تمتلك أهمية كبيرة"، بحسب تعبيره.

وأشار في كلمة بمناسبة عيد الغدير الذي يحتفل به شيعة العالم، إلى أن من يعتقد أنه بحاجة لفضل أمريكا كي يسير ويحقق النجاح فهو مخطئ.

وفي الخطاب الذي بثه التلفزيون الإيراني قال خامنئي إن "الانتخابات تمتلك أهمية كبيرة والشعب الإيراني يقف أمام اختبار بعد ثلاثة أيام"، مضيفًا "نسبة المشاركة العالية وانتخاب الشخص الأصلح يشكلان مفاخر إيران".

وأوضح خامنئي "أي انتخابات تكون فيها نسبة المشاركة قليلة تتزايد لغة اللوم من الأعداء"، منوهًا إلى أن "البعض يجلس ويقول إن إيران تعلمت الانتخابات والديمقراطية من الغرب".

وقال "منذ البداية، كنت أؤمن بالتفاعل مع العالم كله، باستثناء دولة أو اثنتين"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتابع خامنئي "لقد أظهرت إيران أنها قادرة على المضي قدمًا دون الاعتماد على الأجانب وأنها متقدمة".

وبيَّن المرشد الإيراني "من يملك القدرة على استغلال فرص الوطن وإمكاناته فهو الأصلح، والأصلح هو الذي يؤمن أوَّلًا بثوابت الثورة والنظام".

وستُجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة في الـ28 من يونيو/حزيران الجاري وذلك على خلفية وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في الـ19 من الشهر الماضي جراء تحطم مروحيته شمال غرب إيران.