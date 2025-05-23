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محكمة أمريكية توقف قرار منع تسجيل الطلاب الأجانب في "هارفارد"

محكمة أمريكية توقف قرار منع تسجيل الطلاب الأجانب في "هارفارد"
طلبة في جامعة هارفاردالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
23 مايو 2025، 4:47 م

أوقفت محكمة اتحادية أمريكية تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بمنع تسجيل الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد، بحسب "أسوشيتيد برس".

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وكانت جامعة هارفارد رفعت دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بعد قرار الرئيس منعها من قبول الطلاب الأجانب.

وبحسب "رويترز"، وصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن هذا الإجراء بأنه "انتهاك صارخ" للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة والقوانين الاتحادية الأخرى.

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 وأشارت إلى أن قرار ترامب كان له "تأثير فوري ووخيم" على الجامعة وأكثر من 7 آلاف من حاملي التأشيرات.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت، الخميس، أنها أبطلت حق جامعة هارفارد في تسجيل الطلاب الأجانب، في خضم نزاع متفاقم بين الجانبين.

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