غواصة "أوهايو" النووية.. رسالة ردع لإيران أم استعراض أمريكي في المنطقة

أرسلت القيادة المركزية الأمريكية للمرة الأولى منذ عقود، غواصة نووية من طراز "أوهايو" لتعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب حاملتي طائرات أمريكيتين موجودتين بالفعل في المنطقة.

وتوجد الغواصة في منطقة عمليات الأسطول الخامس، وفق قول المتحدث باسم البنتاغون، البريجادير جنرال بات رايدر، في إشارة إلى منطقة تشمل الخليج والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتنضم الغواصة إلى آلاف القوات الأمريكية، وعشرات الطائرات المقاتلة، لردع إيران ومليشيات حزب الله اللبنانية من الانضمام إلى الحرب بين "حماس" وإسرائيل.