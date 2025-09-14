الرئيس الإسرائيلي: خسارة "الجبهة الثامنة" تهديد لأمننا القومي

حذر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ اليوم الأحد، من أن خسارة "الجبهة الثامنة" ستكون بمنزلة تهديد لأمن الدولة العبرية القومي.

وقال هيرتسوغ في كلمة له بحفل التأبين المشترك لرؤساء ورؤساء وزراء إسرائيل الراحلين إن "بلاده لم تشهد مثل هذا العداء من قبل"، وفق ما أوردت هيئة البث العبرية.

وأضاف أن "كراهية إسرائيل تطل برأسها القبيح بكل قوتها، ما يدفعنا إلى مواجهتها ومحاربتها بكل الوسائل وفي جميع المجالات" بحسب تعبيره.

وواصل هيرتسوغ وصف أزمة السياسة الخارجية الإسرائيلية بأنها "الجبهة الثامنة" في الحرب، "الجبهة السياسية والإعلامية التي لا ينبغي التخلي عنها".

وتابع: "صحيحٌ أن لدينا أيضًا حلفاء مقربين وودودين وداعمين، وزيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل نيابةً عن صديقنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خير دليل على ذلك، علينا أن نتحرك سياسيًا وإعلاميًا بفاعلية، وألا نتخلى عن أي ساحة، وأن نتحدث إلى الجميع، وأن نكون استباقيين" وفق قوله.

وأكد هيرتسوغ أن علاقات إسرائيل الخارجية ومكانتها العالمية لهما تداعيات على أمنها.

وقال: "يجب ألا نتخلى عن العلاقات، يجب ألا نحرق الجسور، يعتمد مفهوم إسرائيل الأمني إلى حد كبير على التحالفات داخل الشرق الأوسط وخارجه" بحسب تعبيره.

ووفق هيئة البث العبرية، مرت سنتان منذ اندلاع الحرب على غزة، وفي الأسبوع الماضي وافقت الحكومة على إنشاء"قسم الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية"، وهي هيئة تهدف إلى دمج الحملة السياسية والإعلامية على الساحة الدولية.

وختمت "مع ذلك، يبدو أن هذا الإجراء متأخر جدًا وغير كافٍ".