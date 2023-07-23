"عملية روما" للهجرة.. بحث عن دركي حدود أم سعي لحل منصف؟

انطلقت في العاصمة الإيطالية، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر دولي للحد من وصول الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، عبر إطلاق عملية تنمية في القارة السمراء.

وأثار هذا المؤتمر تساؤلات حول مدى جدية الدول الأوروبية في البحث عن حلول منصفة، للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية للقادمين من إفريقيا، والتي عرضّت آلافًا من الأشخاص الحالمين بالبحث عن حياة أفضل للموت غرقًا في عرض البحر.

كما أثارت تساؤلات حول الدور الحقيقي المطلوب من الدول المعنية في تصدير الهجرة، وهل المطلوب منها هو أن تكون دركيًا يحمي حدود القارة الأوروبية فقط.

وبحسب السلطات الإيطالية، فإن نحو 80 ألف شخص عبروا البحر المتوسط ووصلوا إلى سواحل إيطاليا، في مقابل 33 ألفًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إذ انطلق معظمهم من الساحل التونسي.

لكن المؤتمر الحالي عبارة عن مبادرة من رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية، جورجيا ميلوني، ووصفته باسم "عملية روما"، حسبما أوردت "فرانس برس".

وأظهر الحاضرون جدية في محاربة هذه الظاهرة، إذ قالت ميلوني، إن "التدفقات غير الشرعية للمهاجرين تلحق ضررًا بجميع البلدان على البحر المتوسط، ودعت الدول إلى النضال معًا في مواجهة مهربي البشر".