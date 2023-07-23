"عملية روما" للهجرة.. بحث عن دركي حدود أم سعي لحل منصف؟
انطلقت في العاصمة الإيطالية، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر دولي للحد من وصول الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، عبر إطلاق عملية تنمية في القارة السمراء.
وأثار هذا المؤتمر تساؤلات حول مدى جدية الدول الأوروبية في البحث عن حلول منصفة، للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية للقادمين من إفريقيا، والتي عرضّت آلافًا من الأشخاص الحالمين بالبحث عن حياة أفضل للموت غرقًا في عرض البحر.
كما أثارت تساؤلات حول الدور الحقيقي المطلوب من الدول المعنية في تصدير الهجرة، وهل المطلوب منها هو أن تكون دركيًا يحمي حدود القارة الأوروبية فقط.
وبحسب السلطات الإيطالية، فإن نحو 80 ألف شخص عبروا البحر المتوسط ووصلوا إلى سواحل إيطاليا، في مقابل 33 ألفًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إذ انطلق معظمهم من الساحل التونسي.
لكن المؤتمر الحالي عبارة عن مبادرة من رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية، جورجيا ميلوني، ووصفته باسم "عملية روما"، حسبما أوردت "فرانس برس".
وأظهر الحاضرون جدية في محاربة هذه الظاهرة، إذ قالت ميلوني، إن "التدفقات غير الشرعية للمهاجرين تلحق ضررًا بجميع البلدان على البحر المتوسط، ودعت الدول إلى النضال معًا في مواجهة مهربي البشر".
وأضافت أن الحكومة الإيطالية منفتحة على استقبال المزيد من الأفراد عبر الطرق القانونية؛ لأن "أوروبا وإيطاليا بحاجة إلى الهجرة"، وذلك على النقيض من خطابها المتشدد الذي ألقته في وقت سابق، وفق ما نقلت عنها "رويترز".
وتابعت: "الهجرة الجماعية غير الشرعية تضرنا جميعًا. لا أحد يستفيد من ذلك، باستثناء الجماعات الإجرامية التي تغتني على حساب الفئات الأضعف وتستخدم قوتها حتى ضد الحكومات".
وتهدف "عملية روما" إلى بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول المصدرة للهجرة.
"لن نقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين"
من جهته، دعا الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في كلمة له بالمؤتمر إلى "إنشاء مؤسسة مالية عالمية جديدة يتم تمويلها من القروض بعد إلغائها، ومن الأموال المنهوبة بعد استرجاعها لإرساء نظام إنساني جديد حتى يحل الأمل مكان اليأس وحتى يعم الرخاء الجميع".
وقال سعيّد، إن "تونس التي ألغت العبودية منذ سنة 1874 لا يمكن أن تقبل بعودة الاسترقاق من خلال الهجرة غير النظامية".
وأشار إلى أن "بلاده لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين، ولن تكون ممرًا أو مستقرًا للخارجين عن القانون".
وشدّد على أن "معالجة الهجرة غير النظامية لا تتم بصفة منفردة ولا بواسطة اتفاقيات ثنائية، داعيًا المجموعة الدولية إلى البحث عن الحلول بعد تحديد الدوافع والأسباب"، كما نقلت عنه وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وكانت بروكسل وروما وقعتا الأسبوع الماضي، مذكرة تفاهم مع الرئيس التونسي تنص خصيصًا على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو تهدف إلى منع مغادرة قوارب المهاجرين ومحاربة المهربين.
كذلك، تنص الاتفاقية على عودة مزيد من التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي فضلًا عن عودة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء من تونس إلى بلدانهم الأصلية.
"اتفاق تونس نموذج"
بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر بروما: "نريد أن يكون اتفاقنا مع تونس نموذجًا. نموذجًا للمستقبل من أجل عقد شراكات مع دول أخرى في المنطقة".
وأضافت دير لاين أن على الاتحاد الأوروبي أن يقدم مخرجًا قانونيًّا لاستقبال المهاجرين بدلًا من المخاطرة بحياتهم في معابر بحرية محفوفة بالمخاطر.
وستشمل الشراكات الاستراتيجية الجديدة التنمية الاقتصادية والتجارة والاستثمار، مع مزايا ثنائية في مجالات مثل المناخ والطاقة المتجددة، بحسب "رويترز".
"نقاش إيجابي"
وبشأن نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه، يرى الباحث المستقل إيف باسكواو، أن وجود "قناة نقاش" بين أوروبا ودول المغادرة أمر إيجابي.
ونقلت "فرانس برس" عن باسكواو قوله، إن "ما ينقص العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى هو التفكير على المدى الطويل".