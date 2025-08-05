السويد والدنمارك والنرويج تشتري أسلحة لأوكرانيا من مخزونات أمريكية

أعلنت الحكومة السويدية الثلاثاء، أن كلًا من السويد والدنمارك والنرويج ستشتري أسلحة لأوكرانيا من مخزونات أمريكية، وذلك في إطار مبادرة جديدة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأوضح البيان أن ستوكهولم وكوبنهاغن وأوسلو ستقدّم مساعدات عسكرية بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار، تشمل أنظمة دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات وذخائر وقطع غيار.

وخلال مؤتمر صحافي نقلته وكالة "فرانس برس"، شدد وزير الدفاع السويدي بال جونسون على أن "أوكرانيا لا تقاتل فقط من أجل أمنها، بل تقاتل أيضًا من أجل أمننا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي عن مشروع مشترك مع الأمين العام للناتو مارك روتي، يدعو الحلفاء الأوروبيين وكندا إلى شراء أسلحة أمريكية، من بينها أنظمة باتريوت المتقدمة، لإرسالها إلى أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت هولندا مساء الاثنين، تقديم منحة بقيمة 500 مليون يورو في إطار هذه المبادرة التي أُطلق عليها اسم "PURL" (قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية).

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وأشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بإعلان دول شمال أوروبا، قائلًا في بيان "منذ الأيام الأولى للغزو الواسع الذي شنته روسيا، أبدت الدنمارك والنرويج والسويد دعما ثابتا لأوكرانيا"، مثنيا على جهود هذه الدول لدفع المبادرة قدما.