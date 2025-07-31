إيران: لا مفاوضات نووية قبل تعويض خسائر الحرب

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن على الولايات المتحدة أن توافق على تعويض إيران عن الخسائر التي لحقت بها خلال الحرب الأخيرة، وفق ما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز".

وجاء مطالب عراقجي، في إطار تشديد طهران لموقفها وفرض شروط جديدة قبل استئناف المحادثات النووية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أخبار ذات علاقة البرلمان الإيراني يشدد عقوبات التجسس والتعاون مع إسرائيل

وفي وقت سابق، طالب عدد من أعضاء البرلمان الإيراني، إسرائيل والولايات المتحدة بدفع تعويضات جراء الهجمات التي شنّها البَلدان ضد مواقع نووية وعسكرية إيرانية خلال الحرب التي دامت 12 يومًا.

وقال علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، خلال جلسة البرلمان: "يجب مطالبة إسرائيل والولايات المتحدة بدفع تعويضات لإيران على خلفية الخسائر التي لحقت بها خلال العدوان العسكري الأخير الذي استمر 12 يومًا".

وأضاف سليمي أن "الهجمات التي شنها النظام الإسرائيلي، وكذلك الاعتداء الأمريكي على منشآت نووية إيرانية، تستوجب تحركًا قانونيًّا ودبلوماسيًّا جادًّا"، مشددًا على ضرورة تحميل الطرفين مسؤولية قانونية واعتبارهما أطرافًا معتدية.