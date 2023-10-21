صحيفة تكشف مقدار ما يتقاضاه الجنود الروس لمشاركتهم في الحرب
كشفت صحيفة روسية، اليوم السبت، أن الجندي الروسي المشارك بالحرب في أوكرانيا يتقاضى راتبًا يصل تقريبًا إلى 210 آلاف روبل أي ما يقرب من 2100 دولار شهريًا.
وقالت صحيفة "كراسني زفيزدا" (النجمة الحمراء) الروسية، المهتمة بالشؤون العسكرية، إنه، منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر، وبعد دراسة رواتب العسكريين الروس وزيادتها بنسبة 10% تقريبًا، ستصل رواتب الجنود المشاركين في العملية العسكرية إلى 210 آلاف روبل شهريًا للرتب العسكرية المتدنية".
ولم توضح الصحيفة مقدار الأموال التي يتقاضاها الضباط المشاركون في الحرب.
وتأتي هذه الزيادة في النفقات، بعد أن كشفت وثيقة أعلنت عنها وزارة المالية الروسية، وجود مخطط لرفع موازنة الدفاع، في عام 2024، بنحو 70%.
وجاء في الوثيقة، أن النفقات الدفاعية ستصل العام المقبل إلى 10.8 تريليون روبل (111.15 مليار دولار)، وهو ما يشكل حوالي 6% من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي في روسيا.
وكثفت روسيا عبر مصانعها العسكرية هذا العام إنتاجها بشكل كبير، ووصل حجم الإنتاج لبعض الخطوط إلى 3 أضعاف، خاصة تلك المختصة بإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة.