صحيفة تكشف مقدار ما يتقاضاه الجنود الروس لمشاركتهم في الحرب

كشفت صحيفة روسية، اليوم السبت، أن الجندي الروسي المشارك بالحرب في أوكرانيا يتقاضى راتبًا يصل تقريبًا إلى 210 آلاف روبل أي ما يقرب من 2100 دولار شهريًا.

وقالت صحيفة "كراسني زفيزدا" (النجمة الحمراء) الروسية، المهتمة بالشؤون العسكرية، إنه، منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر، وبعد دراسة رواتب العسكريين الروس وزيادتها بنسبة 10% تقريبًا، ستصل رواتب الجنود المشاركين في العملية العسكرية إلى 210 آلاف روبل شهريًا للرتب العسكرية المتدنية".

ولم توضح الصحيفة مقدار الأموال التي يتقاضاها الضباط المشاركون في الحرب.