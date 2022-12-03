زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي "ليس قرارًا جديًا"‎‎

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي بستين دولارًا، بعد اتفاق دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، معتبرًا أنه ليس "قرارًا جديًا" بعدما اقترحت كييف سعرًا أدنى بمرتين.

وقال زيلينسكي بحسب مكتب الرئاسة: "أن يتم تحديد هذا السقف للأسعار الروسية، فهذا ليس قرارًا جديًا؛ لأن الأمر مريح تمامًا لموازنة الدولة الإرهابية"، بحسب تعبيره.

ويناهز سعر برميل الخام الروسي راهنًا 65 دولارًا، أي ما يفوق السقف الأوروبي بقليل، الأمر الذي يعني تأثيرًا محدودًا على المدى القصير.

وأضاف زيلينسكي في كلمته الليلية أن "روسيا بتعمّدها زعزعة استقرار سوق الطاقة تسبّبت بالفعل بخسائر كبرى لحقت بكل بلدان العالم"، واعتبر أن القرار الصادر بتحديد سقف لسعر النفط الروسي ينم عن "موقف ضعيف"، وتابع الرئيس الأوكراني: "إنها مسألة وقت ليس إلا حتى يحين أوان استخدام أدوات أقوى".