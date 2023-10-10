إسرائيل ترسل طائرات إلى أوروبا لإعادة جنود الاحتياط
قال سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه أرسل طائرات إلى أوروبا لإعادة مئات الإسرائيليين من هناك ليؤدوا الخدمة العسكرية كجنود احتياط خلال الحرب الدائرة في غزة منذ مطلع الأسبوع.
وكتب سلاح الجو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا، إن طائراته من طراز هيركوليز شاركت في الجسر الجوي الطارئ. ولم يوضح من أي مكان في أوروبا جاء جنود الاحتياط.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم، بأن الوزراء صادقوا على طلب وزير الدفاع يوآف غالانت لتجنيد 360 ألف جندي احتياط.
وصادق وزراء الائتلاف اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية على تجنيد العدد الإضافي، فضلاً عن الجيش النظامي الذي يتجاوز تعداده 140 ألف جندي.