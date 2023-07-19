وثائق تكشف فكرة أوكرانية خاطئة عن "البريطانيين وبوتين"
قالت صحيفة "الغارديان" إن وثائق صدرت حديثًا عن الأرشيف الوطني البريطاني كشفت أن الأوكرانيين اعتقدوا أن الغرب كانت لديه أفكار "وردية جدًا" عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وسرى ذلك الانطباع وسط مسؤولي أوكرانيا، عندما كانت كييف تسعى للحصول على دعم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، لعضوية الاتحاد الأوروبي عام 2002.
وأضافت الصحيفة البريطانية أنه عندما وضعت أوكرانيا هدفها بأن تكون "منتمية لأوروبا"، اقترح وزير الخارجية البريطاني حينها، جاك سترو، فكرة "وضع جوار خاص" لكل من أوكرانيا وبيلاروسيا ومولدوفا.
لكن المستشار الخاص لتوني بلير حول أوروبا، روجر ليدل، سأل بلير حول ما إذا كان من الإنصاف وضع أوكرانيا إلى جانب كل من مولدوفا. وبيلاروسيا.
ولفتت إلى أن السفير البريطاني في كييف، وقتها، رونالد سميث، انتقد ذلك الاقتراح متسائلًا حول ما إذا كان السبب "هو اعتقاد بريطانيا أن الأوكرانيين ليسوا أوروبيين فعلا؟ وهل للأمر علاقة باعتقاد بريطانيا أن البلدان التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي لمدة طويلة أصيبت بعقلية السوفيت التي لا شفاء منها؟"
وقال سميث: "أوكرانيا ديمقراطية ناقصة وليست ديكتاتورية".
وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار ليدل كتب إلى توني بلير قبل عقد الأخير لقاء مع الرئيس بوتين، قائلًا إن "الأوكرانيين يشعرون بالإحباط من توجيه معظم أوروبا والإدارة الأمريكية الجديدة النقد لهم بطريقة غير لطيفة".
وتابع: "وجهة نظرنا حول بوتين وردية جدًا.. والأوكرانيون يعتبرونه شخصا ذكيا، وسياسيا له حضور قوي، لكنه ليس بطلًا ديمقراطيًا.. لقد أهملنا أوكرانيا.. الأوكرانيون يريدون بناء علاقة خاصة معنا إذا أبدينا مزيدًا من الاهتمام".
المصدر: صحيفة الغارديان البريطانية