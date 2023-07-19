وثائق تكشف فكرة أوكرانية خاطئة عن "البريطانيين وبوتين"

قالت صحيفة "الغارديان" إن وثائق صدرت حديثًا عن الأرشيف الوطني البريطاني كشفت أن الأوكرانيين اعتقدوا أن الغرب كانت لديه أفكار "وردية جدًا" عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وسرى ذلك الانطباع وسط مسؤولي أوكرانيا، عندما كانت كييف تسعى للحصول على دعم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، لعضوية الاتحاد الأوروبي عام 2002.

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه عندما وضعت أوكرانيا هدفها بأن تكون "منتمية لأوروبا"، اقترح وزير الخارجية البريطاني حينها، جاك سترو، فكرة "وضع جوار خاص" لكل من أوكرانيا وبيلاروسيا ومولدوفا.

لكن المستشار الخاص لتوني بلير حول أوروبا، روجر ليدل، سأل بلير حول ما إذا كان من الإنصاف وضع أوكرانيا إلى جانب كل من مولدوفا. وبيلاروسيا.