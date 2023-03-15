وزيرا الدفاع الروسي والأمريكي يجريان اتصالاً هاتفياً بعد حادث المسيّرة

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الأمريكي لويد أوستن مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، بعد يوم من اعتراض طائرتين روسيتين مسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في 15 آذار/مارس، تحدث وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عبر الهاتف بمبادرة من الجانب الأمريكي"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي إنه أبلغ الروس بأن الولايات المتحدة ستواصل الطيران "حيثما يسمح القانون الدولي" بذلك، مؤكداً أن على روسيا تشغيل الطائرات بطريقة "آمنة".