بايدن يُطلق "الجانب القاتم" من شخصيته في 2024

قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ بتبنّي لهجة أكثر جدية، في عام 2024، وهو ما ظهر في خطبه وظهوره التلفزيوني، تاركًا وراءه الصورة الودية، التي حاول إعطاءها خلال إجازته في البحر الكاريبي، حيثُ احتفل بالسنة الجديدة.

وبينت أنه جرى استخدام ألوان داكنة خلال ظهوره التلفزيوني الأخير على شبكة (MSNBC)، وذلك للإشارة إلى أحداث الشغب خلال اقتحام مبنى "الكابيتول"، في الـ6 من شهر كانون الثاني/يناير لعام 2021، مصحوبًا بسرد تحذيري من المخاطر التي تنتظر أمريكا.

وتخليدًا للذكرى السنوية الثالثة لـ"اقتحام الكابيتول"، ألقى الرئيس بايدن خطابًا على مقربة من "فالي فورج" في ولاية بنسلفانيا، وفقًا للصحيفة التي أوضحت أنه يُخطط أيضًا للتحدث في كنيسة (تشارلستون) في كارولينا الجنوبية، التي شهدت حدثًا مروعًا تقف وراءه دوافع عنصرية، العام 2015، معتبرة أن اختيار تلك الأماكن يأتي عن قصد وليس من قبيل الصدفة.