بعدما حيّدت الحرب عشرات الآلاف.. أوكرانيا تسعى لخفض سن التجنيد

يبدو أن المسؤولين الأوكرانيين مضطرون لتخفيض سن التجنيد لرفد جيشهم الذي فقدَ عشرات الآلاف بين قتيل وجريح، وفقَ تقريرٍ لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وبحسب التقرير، أمضى ما يقرب من مليون رجل يخدمون في الجيش الأوكراني أكثر من عامين تحت وطأة القتال وفي ظروف يُغلفها التعب والإرهاق.

وقال التقرير إن "هناك حاجة ماسة لمجندين جدد يغطون النقص، ويعززون قدرة الجيش الأوكراني على مقارعة التفوق الروسي الواضح على مختلف الجبهات".

وتواجه أوكرانيا عقبة ديموغرافية حرجة منذ فترة طويلة، فهي لا تضم سوى عدد قليل للغاية من الشباب.

وأوضحت الصحيفة أن الرجال الأصحاء الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وهم العمود الفقري لمعظم الجيوش، هم جزءٌ من أصغر جيل في تاريخ أوكرانيا الحديث.

ويتعيَّن على أوكرانيا أن تعمل على الموازنة بين الحاجة إلى مواجهة الهجوم الروسي المتواصل من خلال إضافة المزيد من القوات، وخطر إفراغ جيل كامل من طاقته.

ولفت التقرير إلى أن المشكلة الديموغرافية في أوكرانيا تعود جذورها لأكثر من قرن من الزمان، حيث كانت آثار الحربين العالميتين الأولى والثانية في أوكرانيا لا تزال واضحة حتى فترة التسعينيات، وكان يولد عدد أقل من الأطفال خلال كل صراع.