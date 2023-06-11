بعد أكثر من قرن.. العثور على رفات جنود قتلوا في الحرب العالمية الأولى

وفي السنوات الأخيرة، يُعثر على عدد متزايد من رفات الجنود المفقودين خلال الحرب العالمية الأولى بفضل أشغال كبرى وتنظيم أفضل للخدمات المكلفة الاهتمام برفاتهم.

وقال غوردون غيلفيثر (77 عاما)، حفيد شقيقة السرجنت ماسغريف، الذي كان في كتيبة المشاة الكندية السابعة وفقد في سن الثانية والثلاثين: "كنا نعرف أنه قُتل" لكن "وجود مكان لنزوره للذكرى أمر مختلف تماما". وأضاف: "إنه يوم مؤثر جدا".

ويتذكر جيمس ماسغريف كولتمان (83 عامًا)، الحفيد الآخر لشقيقة السرجنت الذي سمي كذلك تخليداً لذكرى العسكري، صورته "معلقة في غرفة المعيشة في منزل جدتي أخته الوحيدة". ويقول: "إنه حدث استثنائي. والأمر الوحيد الذي يؤسفني هو أن جدتنا ليست هنا".

ودُفن ماسغريف الذي عُثر على رفاته في 2017 بالقرب من لينس في منطقة با دو كاليه، في مراسم عسكرية الخميس، مع مرتبة الشرف العسكرية، في أقرب مقبرة بريطانية في لوزاغوهيل بالقرب من اثنين من رفاق السلاح هما هاري أثرتن (24 عاما) والكابورال بيرسي هوارث (23 عاما).