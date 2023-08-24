إطلاق سراح محامي سابق لترامب بعد تسليم نفسه

أطلقت سلطات ولاية جورجيا سراح رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني بكفالة قدرها 150 ألف دولار الأربعاء، إثر اعتقاله بتهمة مساعدة الرئيس السابق دونالد ترامب على قلب نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.

واحتجز جولياني البالغ 79 عاما الذي عمل محاميا شخصيا لترامب خلال ولايته، في سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا، وفقا لسجلات السجن، ومن المتوقع أن يسلم ترامب نفسه في هذا السجن الخميس بعد توجيه سلسلة اتهامات ضده بينها السعي للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها الديموقراطي جو بايدن.

وحدد القاضي كفالة ترامب البالغ 77 عاما بـ200 ألف دولار، وتم منحه مع 18 متهما آخرين حتى ظهر الجمعة (16,00 ت غ) لتسليم أنفسهم إلى سلطات جورجيا، وقام تسعة منهم على الأقل بتسليم أنفسهم حتى الآن.

وكان سيدني باول، أحد محامي حملة ترامب ومروجي نظرية المؤامرة حول التلاعب بآلات التصويت في الانتخابات، من بين الذين سلموا أنفسهم الأربعاء قبل أن يطلق سراحه بكفالة 100 ألف دولار.وطلب المتهم مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب، من فاني ويليس المدعية العامة لمقاطعة فولتون تمديد المهلة المعطاة له بينما يسعى لنقل القضية من جورجيا إلى محكمة فدرالية، لكن طلبه رُفض.