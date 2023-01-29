أوكرانيا تعلن صد هجوم حول "بلاهوداتني" وفاغنر الروسية تعلن السيطرة عليها

قال الجيش الأوكراني اليوم الأحد، إن قواته تصدت لهجوم في محيط بلاهوداتني في الجزء الشرقي من منطقة دونيتسك، فيما قالت مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة إنها سيطرت على القرية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها الصباحي: "صدت وحدات في قوات الدفاع الأوكرانية هجمات المحتلين في مناطق بلاهوداتني في منطقة دونيتسك"، في إشارة لمواجهات دارت أمس.

وأضافت أن قواتها تصدت لهجمات روسية في محيط 13 منطقة أخرى بدونيتسك.