حماس تتهم إسرائيل بـ"المماطلة" في اتفاق محتمل بشأن الرهائن

قال متحدث باسم الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم السبت، إن الحركة كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن الرهائن الذين تحتجزهم لكن إسرائيل "ماطلت".

وذكر أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام في كلمة مصورة أن "اتصالات جرت في ملف الأسرى وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن إسرائيل ماطلت".

وأضاف أن الحركة لن تطلق سراح جميع الرهائن لديها إلا إذا أطلقت إسرائيل سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.

وتابع قائلا إن حماس يمكنها أيضا إجراء محادثات حول اتفاق جزئي بشأن الأسرى، و"إذا أرادت إسرائيل إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أرادت مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا".