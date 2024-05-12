"المتشددون أغلبية".. الخريطة السياسية للبرلمان الإيراني المقبل

كشف مصدر في لجنة الانتخابات البرلمانية الإيرانية، الأحد، أن التركيبة السياسية للبرلمان ستكون لصالح القوائم الأصولية المتشددة في حال تحالف المرشحون الفائزون المدعومون من رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" مشترطًا عدم الكشف عن هويته إن القوائم الأصولية الأربع الداعمة للحكومة وهي "رفاق الثورة الإسلامية (شريان)، وجبهة ثبات الثورة الإسلامية (بايداري)، جبهة المصاف، التحالف الشعبي للقوى الثورية الإسلامية (أمناء)"، حصلت على 98 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية خلال الجولة الأولى والثانية.

و"شريان" حزب أصولي متشدد برز مؤخرًا على الساحة السياسية الإيرانية يتزعمه وزير الطرق والتنمية الحضرية بإيران مهرداد بازرباش في الحكومة الحالية بزعامة إبراهيم رئيسي.

وجرت الجولة الأولى في مطلع مارس/آذار الماضي، فيما جرت الجولة الثانية لحسم 45 مقعدًا متبقيًا، يوم الجمعة، بمشاركة متدنية.

ووفق المصدر، فإن القوائم الداعمة والقريبة من رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف، الذي يطمح لولاية ثانية، حصدوا 74 مقعدًا.

وعن مقاعد الإصلاحيين وحلفائهم من المرشحين المعتدلين، قال المصدر "إنهم حصلوا على 73 مقعدًا".

وتابع: "حصل المستقلون من الأصوليين المستقلين على 26 مقعدًا، كما حصل المستقلون غير المنتمين إلى أي تيار سياسي والأقليات الدينية على 19 مقعدًا".

كما كشف أن 166 من النواب في الدورة الحالية التي ستنتهي في يونيو/حزيران المقبل، استطاعوا الاحتفاظ بمقاعدهم في البرلمان المقبل من أصل 290 عضوًا لكل مقاعد البرلمان.