الرئيس الصيني يتعهد بتعزيز التواصل والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي
ATHIT PERAWONGMETHA

الرئيس الصيني يتعهد بتعزيز التواصل والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي

رويترز
رويترز

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بكين اليوم الخميس، إن بلاده ستواصل تعزيز الاتصالات الاستراتيجية والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

وفي اجتماع بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية، أبلغ شي ميشيل أنه يأمل في أن تضع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تصورا موضوعيا وصحيحا للصين، حسب ما أفاد تلفزيون الصين المركزي الخميس.

شي أبلغ ميشيل أنه يأمل في أن تضع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تصورا موضوعيا وصحيحا للصين.
تلفزيون الصين المركزي

واعتبر الاتحاد الأوروبي الصين منذ عام 2019، شريكا ومنافسا اقتصاديا ومنافسا بصورة عامة.

وقالت إدارة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في ورقة أُعدت لقمة زعماء التكتل خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إنه يجب النظر إلى الصين أساسا باعتبارها منافسا يعمل من أجل "رؤية بديلة للنظام العالمي" الراهن.

الرئيس الصيني يتعهد بتعزيز التواصل والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي
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وأعلن شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن صداقة "بلا حدود" بين بلديهما عشية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لقادة آسيويين، إن خطوط الاتصال بين الولايات المتحدة والصين ستظل مفتوحة لمنع حدوث صراع.

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