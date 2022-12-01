الرئيس الصيني يتعهد بتعزيز التواصل والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بكين اليوم الخميس، إن بلاده ستواصل تعزيز الاتصالات الاستراتيجية والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

وفي اجتماع بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية، أبلغ شي ميشيل أنه يأمل في أن تضع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تصورا موضوعيا وصحيحا للصين، حسب ما أفاد تلفزيون الصين المركزي الخميس.