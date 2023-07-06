شركات طبية غربية تطالب بحظر مزاعم تمويلها الإرهاب في العراق

طالب أكثر من 20 شركة عقاقير وأجهزة طبية أوروبية وأمريكية المحكمة العليا الأمريكية بحظر المزاعم القائلة بأن الشركات ساعدت في تمويل الإرهاب الذي قتل أو أصاب مئات الجنود الأمريكيين في حرب العراق.

والشركات جزء من 5 مجموعات من الشركات وهي "أسترازينيكا" و"فايزر" و"جونسون اند جونسون" و"جي.إي هيلث كير يو.إس.إيه" و"إف. هوفمان-لاروش" وهي تطعن في حكم صادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية في دائرة مقاطعة كولومبيا.

وأضيف الالتماس المقدم في المحكمة العليا اليوم الأربعاء إلى جدول أعمال المحكمة العلني.

وأحيا قرار دائرة مقاطعة كولومبيا‭ ‬الصادر العام الماضي دعوى قضائية تتهم 21 شركة أمريكية وأوروبية للمعدات الطبية والأدوية بدفع مبالغ إلى جماعة "جيش المهدي" التي يرعاها "حزب الله" من أجل الحصول على عقود إمدادات طبية.

وقالت شكوى المدعين إن "جيش المهدي" كان يسيطر على وزارة الصحة العراقية.

وقالت الشركات في بيان مشترك إنها "تشكك بشدة في مزاعم المدعين في هذه القضية وليست مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن الأحداث المأساوية التي تسببت فيها ونفذتها جماعات الميليشيات العراقية".