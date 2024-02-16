نائب روسي يحذّر من "تسلل مرتزقة" عبر مركز تدريبي لـ"الناتو"

وجّه نائب روسي انتقادات حادة لخطوة إنشاء مركز في بولندا لتدريب القوات الأوكرانية في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، محذرًا من "تسلل مرتزقة" من خلاله.

وقال النائب في مجلس الدوما الروسي، ليونيد باباشوف، إن إنشاء المركز يذكر بسياسة ألمانيا النازية، التي خصصت أيضًا أموالًا لتدريب تشكيلات "بانديرا" التي قاتلت معها في الحرب العالمية الثانية.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، قد أعلن، أمس الخميس، أن دول الحلف قررت إنشاء مركز تحليلي وتدريبي وتعليمي مشترك جديد لحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا في بولندا.

وقال باباشوف لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الجمعة: "في الواقع، كل هذا يذكرنا بكيفية تخصيص ألمانيا النازية الأموال لتدريب وإمداد تشكيلات بانديرا".

ووفقًا له، فإن كل شيء يتجه نحو حقيقة أنه في مركز التدريب في بولندا، ستقوم دول الناتو بتدريب جيش من المتعاونين من المواطنين الأوكرانيين.

وأضاف: "من خلال تدريب الجنود الأوكرانيين هناك، لن يتمكن البولنديون من التأثير على مهاراتهم في قيادة الدبابات واستخدام الأسلحة النارية فحسب، بل سيتمكنون أيضًا بالطبع من معالجتهم نفسيًا. وعندما يحاول الجيش البولندي دخول غرب أوكرانيا، فإن هؤلاء الأوكرانيين سيكونون هم الرجال العسكريون المتعاطفون مع البولنديين والقادرون على أن يصبحوا العمود الفقري لجيش الاحتلال التابع لحلف شمال الأطلسي"، وفق وصفه.