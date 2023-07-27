فرنسا تدين "أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة" في النيجر

قالت فرنسا إنها تدين "أيّ محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوّة" في النيجر، حسبما ذكرت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة كاترين كولونا الأربعاء عبر الموقع الإلكتروني لوزارتها، في وقت يُحاصر جنود القصر الرئاسي الذي يتواجد فيه الرئيس محمد بازوم، ويزعمون أنّهم استولوا على السلطة في النيجر.

وكتبت كولونا في رسالة نشرتها أيضا عبر حسابها في موقع تويتر الذي أعيدت تسميته "إكس"، إنّها "تدين بشدّة أيّ محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوّة وتنضمّ إلى دعوات الاتّحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا من أجل استعادة سلامة المؤسّسات الديموقراطيّة في النيجر".