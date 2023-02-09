الكرملين يؤيد مقالا يتهم واشنطن بتخريب خطي الغاز "نورد ستريم"
أكد الكرملين، الخميس، أنه يؤيد مضمون مقال نشره صحفي استقصائي أمريكي يتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء تخريب خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في أيلول/سبتمبر الماضي.
وفي مقال نشره على مدونته الخاصة، كتب الصحفي الأمريكي سيمور هيرش نقلاً عن مصدر واحد "مجهول"، أن "غواصين في البحرية الأمريكية وبمساعدة النرويج، زرعوا متفجرات في حزيران/يونيو على خطوط أنابيب الغاز هذه التي تربط روسيا بألمانيا تحت بحر البلطيق؛ مما أدى إلى انفجارها بعد ثلاثة أشهر".
ورفضت الولايات المتحدة بشكل قاطع المقال، ووصفت المعلومات بأنها "محض خيال". كما نفت النرويج أي تورط لها.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين، إن "بعض النقاط (في هذا المنشور) قابلة للنقاش والبعض الآخر يحتاج إلى إثبات، لكن المقال رائع لتحليله العميق وعرضه المتسق" للأحداث.
وأضاف أنه "سيكون من غير العدل على الأقل عدم الالتفات إلى ذلك خصوصاً بالنسبة لدولة مثل ألمانيا حُرمت من هذه البنية التحتية الحيوية للطاقة في أعقاب الهجوم"، في أيلول/سبتمبر.
ولفت بيسكوف إلى أن مقال هيرش يؤكد "مرة أخرى الحاجة إلى تحقيق دولي شفاف في هذا الهجوم غير المسبوق". وتابع: "لا توجد دول كثيرة في العالم يمكنها ارتكاب مثل هذه الأعمال التخريبية".
وحمّلت دول غربية روسيا مسؤولية التسرب الهائل للغاز الذي سبقته انفجارات تحت الماء؛ مما زاد من الغضب ضد موسكو بعد بدء هجومها على أوكرانيا.
واتهمت روسيا "الأنغلو ساكسون" بالوقوف وراء هذا التخريب.
ولم تسمح التحقيقات التي أجرتها السلطات السويدية والدنماركية والألمانية بعد بتحديد المسؤول.
وقال هيرش في مقاله، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه قرر تفجير خطوط أنابيب الغاز هذه من أجل حرمان موسكو من الإيرادات المذهلة من مبيعات الغاز إلى أوروبا".
وهيرش (85 عاماً) أحد أشهر الصحفيين الاستقصائيين في الولايات المتحدة.
وقد كشف خلال حرب فيتنام خصوصا مجزرة ارتكبها جنود أمريكيون في قرية "ماي لاي". لكن عددا كبيرا من مقالاته أثار جدلا في السنوات الأخيرة؛ إذ اتهمه صحفيون آخرون "بنشر نظريات مؤامرة".