الكرملين يؤيد مقالا يتهم واشنطن بتخريب خطي الغاز "نورد ستريم"



أكد الكرملين، الخميس، أنه يؤيد مضمون مقال نشره صحفي استقصائي أمريكي يتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء تخريب خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي مقال نشره على مدونته الخاصة، كتب الصحفي الأمريكي سيمور هيرش نقلاً عن مصدر واحد "مجهول"، أن "غواصين في البحرية الأمريكية وبمساعدة النرويج، زرعوا متفجرات في حزيران/يونيو على خطوط أنابيب الغاز هذه التي تربط روسيا بألمانيا تحت بحر البلطيق؛ مما أدى إلى انفجارها بعد ثلاثة أشهر".

ورفضت الولايات المتحدة بشكل قاطع المقال، ووصفت المعلومات بأنها "محض خيال". كما نفت النرويج أي تورط لها.