خروج قطار شحن عن مساره في روسيا بسبب عبوة ناسفة (فيديو)

تسبّب انفجار "عبوة ناسفة" في خروج قطار شحن عن مساره في منطقة روسية قرب أوكرانيا الإثنين، دون وقوع إصابات، حسب ما أفاد مسؤول محلّي.

وقال حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا ألكسندر بوغوماز عبر تلغرام، إنّ "عبوة ناسفة انفجرت؛ ما أدى إلى خروج قطار شحن عن مساره. لم تقع إصابات".

وأضاف أنّ الحادث وقع على خط سكة حديد بين مدينة بريانسك وبلدة أونيتشا، مؤكدًا أن "خدمات الإنقاذ موجودة في المكان. حركة المرور معلّقة في هذا الجزء".