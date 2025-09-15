إعلام لبناني: عدة إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في النبطية

logo
العالم

عاصفة الشارع.. فرنسا تستعد لأسبوع ساخن من التعبئة والإضرابات

عاصفة الشارع.. فرنسا تستعد لأسبوع ساخن من التعبئة والإضرابات
متظاهر في فرنسا المصدر: (أ ف ب)
سارة عبدالقادر
سارة عبدالقادر

تتجه فرنسا إلى أسبوع جديد من التحركات الاجتماعية، مع تصاعد الدعوات إلى التعبئة الشعبية والاحتجاجات في مختلف المدن.

وبينما حدد يوم 26 أيلول/ سبتمبر المقبل موعداً لتحرك المزارعين، يشهد الخميس المقبل إضراباً عاماً دعت إليه النقابات العمالية، وسط ترقّب لانضمام متظاهري حركة "لنغلق كل شيء" الذين حشدوا الأسبوع الماضي نحو 200 ألف شخص في الشوارع.

أخبار ذات علاقة

شرطة مكافحة الشغب الفرنسية خلال احتجاجات 10سبتمبر

فرنسا.. إضراب "18 سبتمبر" يضع حكومة لوكورنو أمام اختبار صعب

وأعلنت التنسيقية النقابية المشتركة أن الإضراب سيطال قطاعات واسعة، من بينها التعليم والنقل والصيدلة والعلاج الفيزيائي، بحسب محطة "إر.إم.سي" الفرنسية.

وتراهن النقابات على أن مشاركة الحركة الاحتجاجية الجديدة ستمنح المسيرات زخماً أكبر.

في مدينة سان مالو، اجتمع ناشطون من مدن عدة، مؤكدين ضرورة التنسيق بين النقابات والحركات الشعبية لتجنب أخطاء الماضي، حين اصطدمت النقابات مع حركة "السترات الصفراء".

وقال أحد المشاركين: "لدينا أهداف مشتركة، ويجب أن نضغط معاً حيث يؤلم".

تصعيد الأشكال النضالية

النقاشات بين المحتجين لا تقتصر على تنظيم المسيرات، بل تشمل أيضاً أفكاراً لتوسيع دائرة النضال، مثل توزيع المنشورات، توقيع العرائض، وعمليات الحصار والإغلاق.

وقال الناشط بيار: "لن نتراجع بهذه السهولة. يجب أن تكون تحركاتنا جذابة واحتفالية حتى لا يخاف الناس من الانضمام إلينا".

وتشهد مدن عدة في منطقة بريتاني، وعلى رأسها رين، استعدادات لتحركات مرتقبة ابتداءً من الأربعاء، ما يجعل البلاد أمام أسبوع حافل بالاحتجاجات.

ويرى مراقبون أن نجاح هذا الحراك يعتمد على قدرة النقابات والحركات الجديدة على تشكيل جبهة موحدة تحافظ على زخم الشارع وتوسع دائرة المشاركة، بعيداً عن الانقسامات التي أضعفت تجربة "السترات الصفراء".

 

 

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC