وزيرة الداخلية البريطانية تصف قوانين اللجوء بـ"السخيفة"

وستجادل برافرمان بأن الاختبارات الخاصة بكيفية تعريف اللاجئين قد تغيرت، مما أدى إلى خفض عتبة طلب اللجوء، ومن المقرر أن تقول في كلمتها المعدة مسبقا عن اتفاقية الأمم المتحدة 1951: هذا الإطار القانوني متجذر في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين الذي أنشىء للمساعدة في إعادة توطين الأشخاص الفارين من الاضطهاد، في أعقاب أهوال الحرب العالمية الثانية والمحرقة".

ووفقا للتقرير، ستوضح الوزيرة في خطابها أنه "بعد مرور أكثر من 70 عامًا، نعيش الآن في زمن مختلف تمامًا عندما تم التوقيع على اتفاقية اللاجئين، وأنه تم منح الحماية لنحو مليوني شخص في أوروبا".

وستتطرق الوزيرة في كلمتها إلى "تحليل لمركز دراسات سياسات الهجرة، الذي كشف أنه تبعا للقوانين الحالية يمكن نظريا لمئات الملايين من الأشخاص العيش في بلدان أخرى دون سبب واضح، وأنه ما لا يقل عن 780 مليون شخص حول العالم لديهم الحق نظريا في الانتقال إلى بلد آخر، لذلك يتعين على السياسيين وقادة الفكر أن يتساءلوا ما إذا كانت اتفاقية اللاجئين، والطريقة التي تم بها تفسيرها من خلال محاكمنا، مناسبة لعصرنا الحديث، أو ما إذا كانت بحاجة إلى الإصلاح".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها كبار الوزراء المحافظين إلى استيائهم من القواعد الدولية المتعلقة بالهجرة، حيث أعرب دومينيك راب، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس الوزراء، مرارا وتكرارا، عن استيائه من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

المصدر: صحيفة "الميرور"