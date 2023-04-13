روسيا ترفض أي تبادل للسجناء يشمل غيرشكوفيتش قبل محاكمته

قالت روسيا، اليوم الخميس، إنها لن تبحث إمكانية إجراء عملية لتبادل السجناء تشمل إيفان غيرشكوفيتش مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إلا بعد محاكمته، وذلك بالرغم من ضغوط الولايات المتحدة للإفراج عنه.

وألُقي القبض على غيرشكوفيتش، الشهر الماضي؛ بعدما اتهمه جهاز الأمن الاتحادي الروسي بجمع معلومات سرية عن مصنع عسكري، وهو الاتهام الذي رفضته كل من "وول ستريت جورنال" والولايات المتحدة ووصفتاه بأنه باطل.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء الروسية عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله: "مسألة تبادل أي شخص يمكن النظر فيها بعد أن تصدر المحكمة حكمها، خاصة فيما يتعلق بهذه التهمة أو تلك".

وأضاف: "فيما يخص التبادل، لدينا مسار خاص لذلك، تتعامل أجهزة الأمن مع هذا الأمر، وستواصل التعامل مع ذلك الأمر".

وتعهد مبعوث شؤون الرهائن في واشنطن، أمس الأربعاء، بالقيام "بكل ما يلزم" لإعادة كل من غيرشكوفيتش والجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية بول ويلان المحتجز في روسيا أيضا إلى الولايات المتحدة، وحث موسكو على السماح بإجراء زيارة قنصلية لمراسل "وول ستريت جورنال".