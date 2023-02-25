مجموعة "العشرين" تفشل في الاتفاق بشأن توصيف الصراع في أوكرانيا

وتصف روسيا، العضو في مجموعة العشرين، أفعالها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" وتتجنب وصفها بالغزو أو الحرب.

وقال مسؤولون من مجموعة العشرين لرويترز، إن الهند البلد المضيف تضغط أيضا على الاجتماع لتجنب كلمة "حرب" في أي بيان.

وحافظت الهند التي تتولى الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين على موقف محايد إلى حد كبير بشأن الحرب وأحجمت عن توجيه اللوم لروسيا في الغزو وتسعى لإيجاد حل دبلوماسي وتعزز مشترياتها من النفط الروسي.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إنه لا سبيل للمجموعة إلى التراجع عن البيان المشترك الذي تم الاتفاق عليه خلال قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقال إن "معظم الأعضاء أدانوا بشدة الحرب في أوكرانيا"، لكنه أقر أيضا بأن بعض الدول تنظر إلى الصراع بشكل مختلف.

وأضاف لومير للصحفيين: "إما أن يكون لدينا نفس اللغة أو لن نوقع على البيان الختامي".