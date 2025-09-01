هجوم أوكراني يشعل النيران بمحطة كهرباء روسية (فيديو)

قالت إدارة منطقة كراسنودار الواقعة جنوب روسيا اليوم الاثنين، إن الحطام المتساقط من طائرة مسيرة أوكرانية مدمرة أشعل حريقا في محطة كهرباء فرعية في بلدة كروبوتكين وجرى إخماده على الفور.

وذكرت الإدارة على تطبيق تيليغرام "تشير التقارير الأولية إلى عدم وقوع إصابات".

ولم يعرف على الفور الحجم الكامل للهجوم والأضرار المحتملة، بحسب رويترز.

ووفقا للمعلومات المنشورة على قنوات تيليغرام المحلية الرسمية، كان عدد من المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية الروسية تحت إنذارات الغارات الجوية لساعات طويلة خلال الليل.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية "روسافياتسيا" على تيليغرام إن عمليات الطيران في عدة مطارات، بما في ذلك في ساراتوف وفولغوغراد، توقفت لعدة ساعات لضمان السلامة الجوية.

ولم تصدر أوكرانيا تعليقا بعد. وتقول كييف إن هجماتها داخل روسيا تستهدف البنية التحتية التي تعتبر حاسمة بالنسبة لجهود موسكو الحربية. وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب التي أطلقتها روسيا في فبراير شباط 2022.