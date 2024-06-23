اختزال اللقاء مع شولتز إلى ساعة.. زيارة رئيس الأرجنتين لألمانيا تثير الجدل

تثير زيارة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إلى ألمانيا جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية التي ضغطت من أجل الحد من أهمية زيارة الرئيس الذي يوصف بـ"الشعبوي"، واختزال اجتماعه المنتظر اليوم الأحد مع المستشار الألماني أولاف شولتز إلى "لقاء عمل" لا يتعدى ساعة واحدة.

ووفقًا للتقارير، أُلغي استقبال ميلي باستعراض حرس الشرف العسكري، كذلك أُلغي المؤتمر الصحفي المشترك في اللحظة الأخيرة، وفي المقابل، تم الإبقاء فقط على جلسة تصوير قصيرة في بداية المحادثة.

ويقوم ميلي بجولة أوروبية قادته إلى إسبانيا أمس السبت، قبل أن يتوجه إلى ألمانيا.

وأشارت إذاعة فرنسا الدولية في تقرير لها إلى أنّ ميلي لم يلتق في مدريد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

ورأت الإذاعة أن هناك تعارضًا وتناقضًا بين ميلي الذي وصفته بـ"اليميني المتطرف" وشولتس، "الديمقراطي الاشتراكي الألماني الهادئ" وفق تعبيرها.

وقال ستيفن هيبستريت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية إنه "منذ توليه منصبه، عقد ميلي عددًا قليلاً جدًا من المؤتمرات الصحفية، لقد امتثلنا أخيرًا لرغباته".

وأضاف "إنها زيارة عمل قصيرة جدًا، وستستمر، وفقًا لرغبة الرئيس الأرجنتيني نحو ساعة".