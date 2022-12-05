ترامب يواجه إدانة الطبقة السياسية لتصريحاته حول الاستغناء عن الدستور

وعند سؤاله عن تصريحات ترامب على قناة فوكس نيوز، امتنع نائب الرئيس السابق مايك بنس عن إدانتها، مع أنه سبق أن نأى بنفسه عن الملياردير الأمريكي منذ الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

وقال إن "المرشحين الذين يركزون على الماضي، لا سيما الذين يركزون على التشكيك في الانتخابات الأخيرة، لم يحالفهم الأداء الجيد في انتخابات منتصف الولاية الشهر الماضي".

وفي غضون ذلك، صدرت إدانة عن جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، وقال في تغريدة: "يجب على جميع المحافظين الحقيقيين معارضة حملته لانتخابات 2024 الرئاسية".