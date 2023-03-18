"الجنائية الدولية" تلاحق بوتين بمذكرة توقيف "بلا أنياب".. ما السيناريوهات المحتملة؟

ودفعت المذكرة ببعض المسؤولين الروس إلى التخلي عن اللغة الدبلوماسية، والسخرية من المذكرة، إذ شبه ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي (رئيس روسيا السابق)، المذكرة بـ"محارم المرحاض"، إذ علق في تغريدة على "تويتر" قائلا: "أين يمكن استخدام هذه الورقة؟"، مرفقا التغريدة بصورة لمحارم المرحاض.

سيناريوهات ما بعد المذكرة

في مثل هذه الحالات، فإن الافتراض الأول هو أن يتم اعتقال بوتين من داخل بلاده، بمساعدة وتعاون من الكرملين، ومؤسسات الدولة الروسية القضائية المعنية، وهذا احتمال مستبعد، إن لم يكن مستحيلا، وفق تقديرات المحللين.

فمن المعروف، أن بوتين يتمتع بسلطة مطلقة في بلاده، ويتحكم في كل مفاصل الدولة، كبيرها وصغيرها، وبالتالي ليس ثمة مؤشرات على أن هناك خطرا عليه طالما بقي في بلاده.