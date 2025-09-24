بعد خطابه الأممي.. هل "غسل" ترامب يديه من حرب أوكرانيا؟

يذهب تقرير لصحيفة "التلغراف" البريطانية إلى تأويل آخر لتصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي قال فيه إن "بمقدور أوكرانيا استعادة أراضيها".

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن ما قد يبدو للوهلة الأولى بمثابة "تحول مذهل"، قد يكون في الواقع "خبراً سيئاً" بالنسبة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وفسّرت "التلغراف" تصريح الرئيس الأمريكي بأنه قد يعني "غسل يديه" من حرب أوكرانيا، معتبرة أنه "معروف بمفاجأة حلفائه وأعدائه على حد سواء".

بعد أشهر من إخبار أوكرانيا بأن أراضيها في الشرق ضاعت لصالح روسيا، وأن الوقت قد حان للتسوية من أجل السلام، عرض ترامب موقفاً جديداً لافتًا خلال يوم من الخطب والاجتماعات في الأمم المتحدة في نيويورك.

"أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في وضع يسمح لها بالقتال واستعادة كامل أوكرانيا إلى شكلها الأصلي"، هذا ما كتبه ترامب على منصته "تروث سوشيال".

وأضاف: "مع مرور الوقت والصبر والدعم المالي من أوروبا، خاصة حلف شمال الأطلسي، فإن الحدود الأصلية التي بدأت منها هذه الحرب هي خيار وارد للغاية".

وألقى ترامب رسالته بعد اجتماع مع زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبعد يومين من الدبلوماسية الناعمة خلال زيارته الرسمية إلى بريطانيا في 17 سبتمبر/أيلول، عندما ذكّر الملك تشارلز الثالث الرئيس الأمريكي بلطف في مأدبة قصر وندسور بأن "الاستبداد يهدد أوروبا مرة أخرى".

في يوم الثلاثاء، توالت العناوين الرئيسة للصحف بسرعة بعد منشور ترامب، وخلص المعلقون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الرئيس الأمريكي نجح في تحقيق "تحول مذهل" في موقفه، من خلال دعم انتصار أوكرانيا واستعادة حدودها.

ووفق "القراءة الأخرى" التي تقدمها "التلغراف" لتصريح ترامب، فهي تجد أنه يبدو قد "سئم" حقاً من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خصوصاً أنها جاءت بعد خطابه الأممي الذي أوضح فيه أن "الحقائق على الأرض تركته غير راضٍ عن عجز روسيا عن هزيمة خصم أصغر".

وبدلاً من التعهد بتقديم دعم جديد لأوكرانيا أو تكثيف العمل ضد روسيا، يبدو أن ترامب يسلم الأمور إلى أوروبا وحلف شمال الأطلسي، بحسب تفسير الصحيفة البريطانية، مشيرة إلى أن الالتزام الوحيد الذي بقي للرئيس الأمريكي هو مواصلة بيع الأسلحة، وهو "ليس تغييراً جذرياً".

و"بعد أن خاطر بسمعته كثيراً من أجل أن يأتي ببوتين إلى ألاسكا لإجراء محادثات، ووضع نفسه في قلب المفاوضات"، ترى "التلغراف" أن ترامب تعلّم درساً صعباً، وهو أن "إنهاء الحرب أمر صعب"، لتختم بالقول: "يبدو الأمر كما لو أنه قد حصل على ما يكفي".