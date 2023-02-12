تقدم بطيء لكن مستمر.. فاغنر تسيطر على قرية أوكرانية شمال باخموت
قال مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، اليوم الأحد، إن قوات مجموعته سيطرت على قرية كراسنا هورا على الطرف الشمالي لمدينة باخموت في منطقة دونيتسك الأوكرانية.
وفي رسالة صوتية نشرتها الخدمة الصحفية الخاصة به على تطبيق "تيليغرام"، قال بريجوجين: "اليوم سيطرت القوات المهاجمة من شركة فاغنر العسكرية الخاصة على تجمع كراسنا هورا السكني".
كما نشر مقطع فيديو قصيرًا يُظهر فيما يبدو مقاتلين من فاغنر بجوار لافتة عند مدخل كراسنا هورا.
وعدد سكان القرية قبل الحرب كان 600 نسمة تقريبًا.
ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من سيطرة فاغنر على القرية.
ومجموعة فاغنر، التي كانت قبل ذلك قوة مرتزقة سرية تقاتل بجوار حلفاء موسكو في أفريقيا والشرق الأوسط، تقود منذ أشهر الهجوم على باخموت محققة مكاسبَ قليلةً لكن متواصلة في ساحة المعركة التي تستعر هناك منذ الصيف الماضي.