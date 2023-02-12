تقدم بطيء لكن مستمر.. فاغنر تسيطر على قرية أوكرانية شمال باخموت

قال مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، اليوم الأحد، إن قوات مجموعته سيطرت على قرية كراسنا هورا على الطرف الشمالي لمدينة باخموت في منطقة دونيتسك الأوكرانية.

وفي رسالة صوتية نشرتها الخدمة الصحفية الخاصة به على تطبيق "تيليغرام"، قال بريجوجين: "اليوم سيطرت القوات المهاجمة من شركة فاغنر العسكرية الخاصة على تجمع كراسنا هورا السكني".