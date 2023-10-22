نجوم هوليود يطالبون الرئيس الأمريكي وقف قصف غزة وإرسال المساعدات للقطاع

طالب مشاهير في هوليود عبر رسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى سكان القطاع.

وجاء في رسالة المشاهير والتي نشرها موقع (أرتيستس فور سيزفاير دوت أورغ): "نحث إدارتكم، وجميع قادة العالم، على احترام جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير، وإنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن".

وأكد المشاهير في رسالتهم "نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئا، وكما قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث لأخبار الأمم المتحدة: التاريخ يراقب".